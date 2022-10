Il trenbolone nello sport. Caratteristiche del farmaco

Il trenbolone è un potente steroide anabolizzante. È stato inventato negli anni ’60. È stato originariamente creato per aumentare la massa muscolare nei bovini e ridurre i depositi di grasso. Nel 1980, un’azienda farmaceutica francese ha lanciato un farmaco umano chiamato Parabolan. Il farmaco è stato prescritto a pazienti affetti da deperimento muscolare e osteoporosi.

Dal punto di vista chimico, il trenbolone è una forma modificata del nandrolone, noto come deca-durabolone. Modificando la struttura del nandrolone, gli scienziati hanno creato uno steroide tre volte più potente del testosterone. Ulteriori informazioni sul trenbolone sono disponibili seguendo questo link: https://compare-steroidi.com/sub/iniezione-di-steroidi/trenbolone

Il trenbolone è uno degli anabolizzanti più popolari nel bodybuilding. La sostanza ha proprietà androgene. Il farmaco è versatile, in quanto è adatto per l’asciugatura, la costruzione della massa muscolare, l’aumento della forza e della resistenza. “Tren” non provoca aromatizzazione e non aumenta il livello di estrogeni nel sangue. Può essere utilizzato solo da atleti maschi esperti. È controindicato per i principianti e per gli uomini con malattie cardiache, epatiche o renali. Il trenbolone può essere ordinato nei negozi di steroidi online. È disponibile in forma liquida e viene venduto in fiale. Il trenbolone non è costoso.

Schema di applicazione, dosaggio di Trenbolon

Per la maggior parte dei bodybuilder sono sufficienti 50-100 mg di Trenbolone acetato (estere breve) una volta ogni 2 giorni. Gli atleti più esperti utilizzano fino a 200 mg a giorni alterni. Ciò aumenta il rischio di effetti collaterali.

Assumendo il Trenbolone Enantato (estere lungo), gli atleti dividono 200-400 mg a settimana in 2-3 iniezioni. La soluzione viene iniettata per via intramuscolare nel gluteo. I siti di iniezione devono essere alternati. È obbligatorio utilizzare Cabergoline contemporaneamente. Regola il livello di prolattina. Come terapia post-corso, dopo una settimana dalla cancellazione del Trenbolone, si inizia a prendere il Clomid. Per 20 giorni si assume 1 compressa.

Per gli esteri corti (con un’emivita di 1 giorno) il ciclo ottimale è di 6 settimane e di 8 settimane per quelli lunghi. Il dosaggio deve essere regolato rigorosamente su base individuale, consultando un medico o un trainer esperto.

Sul nostro sito compare-steroidi è possibile acquistare prodotti farmaceutici per lo sport al miglior prezzo in Italia.

Effetti collaterali del trenbolone

Con un uso corretto e un adeguato supporto farmacologico è possibile evitare molti effetti collaterali. In caso di intolleranza, il farmaco iniettabile deve essere interrotto immediatamente!

Il trenbolone stimola la calvizie e la comparsa di acne. Se c’è una predisposizione, i benefici e i rischi dell’uso del farmaco devono essere attentamente valutati. Il trenbolone aumenta il livello di colesterolo “cattivo”. Questo aumenta i rischi per il sistema cardiovascolare. Per questo motivo gli acidi grassi omega-3 dovrebbero essere una parte importante della dieta di un atleta.

Come tutti gli steroidi anabolizzanti, il trenbolone agisce sulla produzione naturale di testosterone. Ne possono derivare disfunzione erettile, atrofia testicolare e calo della libido.