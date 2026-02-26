Bilancio 2026, accelerazione della Regione: Fico annuncia l’ok in Giunta entro venerdì

NAPOLI — Il Bilancio di previsione 2026 è pronto a entrare nella fase decisiva. A sbloccare l’iter è stato il presidente della Regione, Roberto Fico, che ha annunciato l’approvazione del documento nella seduta di Giunta prevista per venerdì 27 febbraio.

L’annuncio è arrivato a margine di un’iniziativa pubblica, segnando un passaggio atteso nelle dinamiche amministrative regionali. Dopo settimane di confronto e limature tecniche, il provvedimento si avvia ora verso il percorso istituzionale che porterà alla sua definitiva adozione.

Una volta ottenuto il via libera della Giunta, il bilancio seguirà una corsia accelerata. È prevista infatti l’attivazione della procedura d’urgenza, che consentirà un esame più rapido da parte della Commissione Bilancio, primo passaggio obbligato prima dell’approdo in Consiglio regionale.

Sarà poi l’aula a esprimersi in via definitiva, con il voto che sancirà l’entrata in vigore del documento contabile. Solo successivamente, il bilancio sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, rendendo operative le misure previste.

Il calendario serrato conferma la volontà dell’esecutivo di ridurre i tempi e garantire una piena funzionalità della macchina amministrativa, in una fase considerata strategica per la programmazione economica e finanziaria del territorio.