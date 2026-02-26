Fisciano, operaio precipita in un dirupo a Frassineto: soccorso con l’elicottero

Momenti di grande apprensione nel territorio di Fisciano, in località Frassineto a Gaiano, dove un operaio della Comunità Montana è rimasto vittima di un incidente sul lavoro precipitando in una scarpata.

L’allarme è scattato immediatamente, attivando una complessa macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e i volontari dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano, che hanno avviato le operazioni per individuare e raggiungere l’uomo in una zona particolarmente impervia.

Dopo i primi tentativi di recupero da terra, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha consentito di mettere in salvo l’operaio e trasportarlo rapidamente all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause dell’incidente, mentre le autorità competenti stanno effettuando gli accertamenti del caso.

Foto: Dentro la notizia