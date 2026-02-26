Ascolti tv, Sanremo resta leader ma cala ancora: seconda serata sotto i 9 milioni, cresce la concorrenza

Prosegue la settimana del Festival di Sanremo 2026 e, come previsto, continua a dominare gli ascolti televisivi, ma con numeri in flessione rispetto al passato. Nella serata di mercoledì 25 febbraio, il secondo appuntamento con la kermesse condotta da Carlo Conti su Rai 1 ha registrato il 59% di share con 8 milioni e 814mila spettatori, segnando un ulteriore calo rispetto all’esordio.

Nel dettaglio, “Sanremo Start” ha aperto la serata con 11 milioni e 12mila spettatori (47,3%), mentre la prima parte del Festival ha raccolto 11 milioni e 224mila spettatori (57,8%) e la seconda 5 milioni e 794mila (62,3%). Numeri importanti, ma lontani da quelli dello scorso anno, quando la seconda serata superò gli 11 milioni con oltre il 64% di share.

Sul fronte della concorrenza, Canale 5 ha proposto il film Tre di troppo con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, fermandosi al 5,5% di share con circa 962mila spettatori. Su Rai 3 si difende bene Federica Sciarelli con Chi l’ha visto?, che ottiene il 5,1% (927mila spettatori), mentre La7 con Una giornata particolare di Aldo Cazzullo registra circa 652mila spettatori e il 3,2%.

Più distanti gli altri canali: Rai 2 con The Americas si attesta all’1,7% (330mila spettatori), Italia 1 con Kingsman – Il cerchio d’oro al 2,8% (534mila), mentre Rete 4 con Realpolitik si ferma all’1,7%. Su Tv8 la Champions League (Real Madrid-Benfica) raccoglie 563mila spettatori (2,6%), mentre sul Nove Little Big Italy si ferma all’1,2%.

Da segnalare anche l’offerta sportiva sulla pay-tv, dove erano in programma importanti sfide europee come Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund, che hanno contribuito a frammentare ulteriormente il pubblico televisivo.

Nell’access prime time, Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna cresce al 15,6% con 3 milioni e 650mila spettatori su Canale 5, ma resta distante dal PrimaFestival che su Rai 1 vola al 33% con oltre 7 milioni di spettatori.

Sanremo resta dunque il programma più visto della serata, ma il trend in calo accende il confronto con le edizioni precedenti: leadership solida, ma segnali di stanchezza iniziano a emergere.