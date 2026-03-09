SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) – VIOLA LE PRESCRIZIONI DEI DOMICILIARI: 32ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno tratto in arresto un 32enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni imposte.
Il provvedimento scaturisce da una richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dal citato reparto dell’Arma, a seguito delle violazioni accertate dai militari. In particolare, l’uomo, alcuni giorni fa, era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per partecipare a un’udienza i Tribunale, ma faceva rientro presso il domicilio diverse ore dopo rispetto a quanto previsto.
Alla luce delle risultanze acquisite, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario disporre l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.
Il risultato operativo si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo del territorio e di vigilanza sul rispetto delle misure cautelari svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e l’osservanza delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.