Botta e risposta al Mapei: l’Avellino reagisce, finisce 1-1 contro la Reggiana nella prima di Ballardini

Un punto a testa tra Reggiana e Avellino nella 26ª giornata di Serie B. Al MAPEI Stadium va in scena una gara intensa ma equilibrata: i granata partono forte e colpiscono subito, i biancoverdi rispondono con carattere e trovano il pari già nel primo tempo. Nella ripresa il ritmo cala, ma resta la sensazione di un match combattuto fino alla fine.

Per l’Avellino è anche una giornata significativa: è l’esordio in panchina di Davide Ballardini, chiamato a dare una scossa dopo il cambio tecnico.

La partenza è tutta di marca emiliana. Dopo appena cinque minuti la Reggiana sfrutta un errore in uscita dell’Avellino: Rover recupera palla e serve Portanova, che non sbaglia e porta avanti i suoi. Un avvio complicato per i lupi, costretti subito a inseguire.

La risposta, però, non tarda ad arrivare. L’Avellino cresce con il passare dei minuti, prende campo e fiducia. Al 29’ Enrici recupera palla nella metà campo offensiva e lascia partire un sinistro a giro che sorprende Micai: è 1-1 e partita completamente riaperta. Un gol che certifica la reazione della squadra e dà nuova linfa alla manovra biancoverde.

Il primo tempo resta vivo: la Reggiana sfiora il nuovo vantaggio con Girma, mentre l’Avellino risponde con un tiro-cross insidioso di Missori che per poco non sorprende il portiere avversario.

Nella ripresa il copione cambia. Le squadre si allungano meno, gli spazi diminuiscono e le occasioni si fanno più sporadiche. La Reggiana ci prova con Novakovich di testa e con Girma dalla distanza, ma senza precisione. L’Avellino risponde con qualche iniziativa di Milani e Patierno, ma la difesa granata regge senza particolari affanni.

Il risultato non cambia più: finisce 1-1. Un pareggio che racconta bene l’andamento della gara, con una Reggiana più brillante in avvio e un Avellino capace di reagire con personalità, nel primo passo della nuova gestione Ballardini.

Tabellino finale

Marcatori: Portanova (R), Enrici (A)

REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Rover (77’ Libutti), Charlys (62’ Belardinelli), Reinhart, Portanova (77’ Mendicino), Bozzolan (46’ Tripardelli); Girma, Novakovich.

All.: Lorenzo Rubinacci.

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Reale (85’ Cancellotti); Missori, Sounas, Palmiero, Palumbo (81’ Besaggio), Sala (81’ Milani); Sgarbi (46’ Tutino), Biasci (67’ Patierno).

All.: Davide Ballardini.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza

Assistenti: Pasquale Capaldo di Napoli, Mattia Regattieri di Finale Emilia

Quarto Uomo: Andrea Calzavara di Varese

VAR: Daniele Rutelli di Enna

AVAR: Matteo Gariglio di Pinerolo

Ammoniti: Portanova (R), Sounas (A), Charlys (R)

Recupero: 1’ pt, 4’ st

Spettatori: 10.102 (1.753 ospiti)