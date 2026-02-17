Ballardini, la scossa dei Lupi: rivoluzione in panchina, l’Avellino riparte

L’Avellino ha scelto il nuovo condottiero per guidare la squadra nella seconda parte della stagione. Sarà Davide Ballardini il tecnico chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Raffaele Biancolino, con il club biancoverde che ha raggiunto un’intesa verbale con l’allenatore ravennate: la formalizzazione dell’accordo è attesa nelle prossime ore.

Dopo il mancato arrivo di Pagliuca, la società ha deciso di puntare sull’esperienza di Ballardini, profilo ritenuto ideale per gestire una fase delicata della stagione e dare immediata solidità al gruppo. Il tecnico porterà con sé un bagaglio importante maturato in numerose piazze del calcio italiano, dove ha spesso affrontato contesti complessi riuscendo a centrare obiettivi significativi.

L’ultima esperienza di Ballardini risale alla stagione 2023/2024, quando nel mese di marzo fu chiamato dal Sassuolo per tentare la rimonta salvezza. In precedenza ha guidato, tra le altre, Genoa, Cremonese, Palermo, Bologna e Lazio, costruendosi la reputazione di allenatore pragmatico e abituato a lavorare sotto pressione.

L’arrivo del nuovo tecnico rappresenta il primo passo della nuova fase biancoverde: l’obiettivo è restituire equilibrio, fiducia e continuità di risultati in un momento chiave del campionato, con la squadra chiamata a ritrovare rapidamente identità e punti.