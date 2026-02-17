Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 17 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti

Nuova estrazione per i giochi a premi con le combinazioni ufficiali del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto relative a martedì 17 febbraio 2026. Di seguito tutte le serie vincenti e i principali dati sulle vincite.
Lotto: i numeri estratti
Ecco le combinazioni dell’ultima estrazione:
• Bari: 40 – 72 – 47 – 39 – 63
• Cagliari: 3 – 66 – 47 – 27 – 35
• Firenze: 14 – 62 – 53 – 8 – 51
• Genova: 55 – 12 – 81 – 52 – 4
• Milano: 41 – 31 – 55 – 23 – 59
• Napoli: 30 – 9 – 38 – 14 – 50
• Palermo: 19 – 86 – 40 – 32 – 7
• Roma: 65 – 88 – 51 – 42 – 41
• Torino: 10 – 6 – 34 – 84 – 81
• Venezia: 6 – 25 – 82 – 24 – 52
• Nazionale: 10 – 74 – 4 – 29 – 88
10eLotto del 17 febbraio
I 20 numeri vincenti:
3 – 6 – 9 – 10 – 12 – 14 – 19 – 25 – 30 – 31 – 40 – 41 – 47 – 55 – 62 – 65 – 66 – 72 – 86 – 88
Numero Oro: 40
Doppio Oro: 40 – 72
Extra: 8 – 23 – 24 – 27 – 32 – 34 – 38 – 39 – 42 – 51 – 52 – 53 – 81 – 82 – 84
Superenalotto: combinazione e jackpot
La combinazione vincente è: 16 – 21 – 42 – 45 – 52 – 88
Numero Jolly: 58
Numero Superstar: 21
Jackpot del 17 febbraio 2026: 122.000.000 euro
Jackpot della prossima estrazione (19 febbraio 2026): 122.800.000 euro
Vincite Superenalotto
• Punti 6: 0
• Punti 5+: 0
• Punti 5: 3 vincite da 61.922,72 euro
• Punti 4: 526 vincite da 371,35 euro
• Punti 3: 18.513 vincite da 31,09 euro
• Punti 2: 313.030 vincite da 5,65 euro
Vincite Superstar
• Punti 6SB: 0
• Punti 5+SB: 0
• Punti 5SS: 0
• Punti 4SS: 4 vincite da 37.135,00 euro
• Punti 3SS: 138 vincite da 3.109,00 euro
• Punti 2SS: 2.206 vincite da 100,00 euro
• Punti 1SS: 13.673 vincite da 10,00 euro
• Punti 0SS: 25.855 vincite da 5,00 euro
Seconda Chance e WinBox:
• Seconda Chance 50 euro: 108 vincite
• Seconda Chance 3 euro: 16.312 vincite
• WinBox 1: 2.223 vincite
• WinBox 2: 263.433 vincite
• Totale vincite Seconda Chance: 16.420
• Totale vincite WinBox: 265.656
I numeri ritardatari del Lotto
Numeri ritardatari in assoluto:
• Cagliari 55 (da 114 estrazioni)
• Torino 18 (da 110)
• Genova 34 (da 101)
• Cagliari 10 (da 97)
• Genova 69 (da 95)
• Nazionale 27 (da 94)
• Firenze 16 (da 94)
• Napoli 3 (da 88)
• Roma 81 (da 80)
• Firenze 77 (da 77)
Per ruota
• Bari: 41 (73) – 23 (69) – 11 (56)
• Cagliari: 55 (114) – 10 (97) – 21 (76)
• Firenze: 16 (94) – 77 (77) – 52 (76)
• Genova: 34 (101) – 69 (95) – 80 (57)
• Milano: 45 (63) – 26 (62) – 65 (54)
• Napoli: 3 (88) – 84 (69) – 88 (66)
• Palermo: 85 (65) – 46 (55) – 45 (52)
• Roma: 81 (80) – 89 (73) – 82 e 25 (72)
• Torino: 18 (110) – 40 (64) – 28 (58)
• Venezia: 48 (54) – 69 (51) – 85 (50)
• Nazionale: 27 (94) – 31 (71) – 17 (69)
Numeri ritardatari del Superenalotto
• 87 (da 61)
• 62 (da 57)
• 70 (da 44)
• 48 e 59 (da 43)
• 10 (da 42)
• 51 (da 40)