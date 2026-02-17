A.C. Baiano, svolta in panchina: Tommaso Isola promosso alla guida della Prima Squadra

L’A.C. Baiano apre un nuovo capitolo della propria stagione affidando la guida tecnica della prima squadra al mugnanese Tommaso Isola, scelta nel segno della continuità e della profonda conoscenza dell’ambiente biancoverde.

Il tecnico, già da tre anni all’interno del club, ha costruito il proprio percorso partendo dal settore giovanile fino a ricoprire, nella scorsa stagione, il ruolo di vice allenatore della prima squadra. Una crescita interna che ha convinto la società a puntare su di lui per il prosieguo del campionato.

Mister Isola ha diretto già nella serata odierna il primo allenamento, iniziando subito a lavorare con il gruppo per dare identità e nuove energie alla squadra. Al suo fianco ci sarà Livio Vezio, collaboratore tecnico che lo affiancherà nello staff.

Per il Baiano si tratta di una scelta che punta su entusiasmo, conoscenza del contesto e voglia di rilancio, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto e affrontare la seconda parte della stagione con rinnovato slancio.