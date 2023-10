BAIANO. Una Serata di Teatro e Solidarietà: “È che culore tiene ò core” a sostegno di AGOP

Nella magica cornice del Teatro Comunale di Baiano “Colosseo”, questa sera, domenica 22 ottobre 2023, alle 18:30, si terrà uno spettacolo teatrale unico in due atti. L’opera, dal titolo “È che culore tiene ò core”, è un’autentica gemma artistica scritta da Coppola Pietro e Lo Sapio Carmela, con la straordinaria regia di Franco Tortora.

Ma questa serata non è solo un’occasione per immergersi nell’arte e nella cultura, è anche un atto di solidarietà. Questo spettacolo benefico è dedicato a sostenere l’AGOP (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica), un’organizzazione che svolge un ruolo fondamentale nel supporto delle famiglie colpite da malattie oncologiche pediatriche.

“È che culore tiene ò core” – Un Viaggio nell’Animo Umano

L’opera teatrale “È che culore tiene ò core” è un racconto avvincente che esplora le emozioni e i dilemmi dell’animo umano. Scritta con grande sensibilità da Coppola Pietro e Lo Sapio Carmela, questa rappresentazione ci invita a riflettere sulle sfumature delle emozioni umane, sui desideri e sulle passioni che risiedono nel cuore di ciascuno di noi.

La Magia della Regia di Franco Tortora

La regia di Franco Tortora aggiunge un tocco di magia a questa produzione. Il suo talento nel dirigere gli attori e nel dare vita ai personaggi è ineguagliabile. Grazie al suo ingegno, la scena prende vita in modo avvincente, trasportando gli spettatori in un mondo di emozioni e riflessioni.

Sostenere AGOP: Un Atto di Solidarietà

Ma questa serata non è solo un’opportunità per assistere a un’opera teatrale straordinaria; è anche una dimostrazione di solidarietà. I proventi dello spettacolo saranno devoluti all’AGOP, un’associazione che svolge un ruolo fondamentale nel supporto delle famiglie colpite dalla devastante malattia oncologica pediatrica. Ogni biglietto acquistato contribuirà a migliorare la vita di questi coraggiosi bambini e delle loro famiglie.

Un’appuntamento da Non Perdere

Questa è un’occasione unica per coniugare l’arte e la solidarietà. Se desiderate trascorrere una serata speciale al teatro, mentre contribuite a una causa nobile, assicuratevi di essere presenti questa sera alle 18:30 al Teatro Comunale di Baiano “Colosseo”. “È che culore tiene ò core” è pronto a catturare il vostro cuore e la vostra generosità in una serata che sarà indimenticabile sia per l’arte che per la solidarietà.