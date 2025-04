Baiano si tinge di biancoverde: attesa per la sfida col Sorrento e ricordo dei New Bush

Da questa mattina Baiano è avvolta dai colori biancoverdi. L’entusiasmo cresce in vista della partita contro il Sorrento, che si disputerà sul campo neutro di Potenza. A dare il benvenuto alla giornata di passione calcistica, uno striscione all’inizio del corso cittadino recita: “FIGLI D’IRPINIA, CON IL LUPO NEL CUORE!”

In queste ore torna alla memoria anche il primo gruppo ultras del mandamento, i New Bush, per oltre vent’anni presenti nella Curva Sud. Fondato nel 1998 dal compianto Antonio Petrillo, insieme a Enzo Lippiello, Biagio Bellavista e altri giovani del posto, il gruppo ha rappresentato per anni il cuore pulsante del tifo organizzato nel baianese.

Una storia di passione genuina, nata dall’identità di un territorio profondamente legato ai suoi colori, che oggi rivive nel sostegno caloroso alla squadra in una giornata speciale.