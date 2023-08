Baiano – Questa sera in piazza Live band Lucio & Dintorni”

“Lucio & Dintorni” è il nome della tribute band che si esibirà questa sera in piazza Santo Stefano, alle ore 22. Sarà una serata musicale interamente dedicata a due dei più grandi artisti che il panorama della musica italiana abbia mai avuto: Lucio Battisti e Mogol. Tutti i brani saranno arrangiati in chiave pop/rock con nuove sonorità. Sarà un’occasione per poter ascoltare alcuni dei brani più belli che hanno fatto la storia della musica italiana. Ad esibirsi ci saranno musicisti e cantanti della nostra terra, che da anni calcano i palcoscenici perché i “Lucio e dintorni band” sono figli del mandamento baianese: Nadia Donnarumma, Vincenzo Balbi, Stefano Napolitano, Fabio La Manna, Michele Salapete e Napolitano Stefano. ( A. Siniscalchi)