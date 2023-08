BAIANO -Buona la prima dei festeggiamenti in onore di Santo Stefano

Ieri sera sono iniziati i festeggiamenti in onore di Santo Stefano, Patrono del paese. Alle 21 vi è stata l’accensione delle luminarie e a seguire è stato aperto il villaggio di “Super Mario Bross”. Centinaia i bambini che entusiasti hanno partecipato all’evento, aspettando in fila il loro turno per accedere ai gonfiabili e divertirsi con gli animatori. Tanti i baianesi che hanno affollato la piazza, potendo sedersi comodamente alle postazioni ristoro ivi presenti. Un plauso va ai membri del Comitato Festa che da mesi stanno impiegando le loro energie e le loro idee per la buona riuscita dei festeggiamenti.

La prima serata ha riscosso molto successo. Finalmente nei vari paesi del mandamento, vedi Mugnano, Sperone e anche Baiano è stata ideata una serata per i più piccoli. (L. Carullo)