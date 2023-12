Baiano. ProTeatro, al Colosseo chiude il 2023 e apre … il nuovo anno

In scena il 26 e il 27 dicembre, La banda degli onesti, commedia di Mario Scarpetta. Si replica il 2 e 3 gennaio. Esordio di Antonio Lippiello in regia, musiche di Pietro Picciocchi

Chiuderà la stagione teatrale 2023, presentando La banda degli onesti, briosa e effervescente commedia in due atti unici di Mario Scarpetta, in programma il 26 e il 27 dicembre, al Colosseo, con l’en plein già fatto registrare nella fase di prenotazione e prevendita dei biglietti d’ingresso. Una chiusura d’intrattenimento, per Proteatro, in … leggerezza, nel rispetto delle festività post-natalizie e del Nuovo anno, sulle tracce di una stagione ch’è stata certamente proficua e interessante, segnata da importanti riconoscimenti e larghi consensi di pubblico per la varietà delle rappresentazioni e degli spettacoli proposti.

In scena, saranno Antonio Lippiello,- all’esordio in regia-, Alberto Tortora, Felice D’Anna, Mariella Del Basso, Franco Tortora, Giuseppe Guerriero, Ester Ruotolo e Vincenzo Del Prete. E’ un cast giovanile, di tutto rilievo e di spiccate qualità interpretative, che si vale del supporto di Katia Russo, assistente di regia, Vincenza Di Nuzzo per i costumi, mentre le musiche sono di Pietro Picciocchi, con la direzione di scena affidata a Lucia Napolitano. E’ raffinata composizione di Bianca Pacilio, il bozzetto di locandine e manifesti dell’evento, con progetto grafico curato da Felice D’ Anna.

Lo spettacolo de La banda degli onesti sarà in replica il 2 e 3 gennaio, segnando l’apertura della stagione di Proteatro per il 2024. Una stagione che il 14 gennaio vivrà con Fuoco ‘e lava – in prima assoluta, al Colosseo – uno dei momenti spettacolari più attesi della rassegna Mu\Te, combinando Musica e Teatro nei linguaggi innovativi e pregnanti del nostro tempo.