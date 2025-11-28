Tufino, dopo 40 anni arriva il nuovo PUC: Il sindaco Arvonio: “Inizia una nuova vita per la nostra comunità”

Dopo quarant’anni di attesa, il Comune ha finalmente adottato il Piano Urbanistico Comunale (PUC), uno strumento fondamentale che segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo per l’intera comunità.

L’approvazione del PUC da parte del Consiglio comunale rappresenta un risultato atteso da decenni e giunto al termine di un percorso complesso, caratterizzato da studi tecnici, confronti istituzionali e una forte azione amministrativa.

“Un risultato storico, frutto di un grande lavoro di squadra – ha dichiarato il sindaco Michele Arvonio – che apre la strada a un futuro di crescita e rinnovamento per il nostro paese.”

Una visione per il futuro

Il nuovo Piano Urbanistico non è soltanto un documento tecnico, ma un vero e proprio progetto di visione:

consentirà di accogliere la crescita demografica,

favorirà nuovi investimenti privati,

garantirà maggiore tutela del territorio,

e migliorerà la qualità della vita dei cittadini.

“Il PUC è una visione di futuro – ha aggiunto Arvonio – uno strumento che ci permetterà di rendere Tufino più aperta, attrattiva e moderna. Oggi gettiamo le basi per un paese che guarda avanti con fiducia.”

Il commento del sindaco

“Da Sindaco e capo dell’Amministrazione sono orgoglioso di condividere con voi questo traguardo. Avanti insieme.”

Con queste parole, il primo cittadino ha voluto sottolineare la portata storica dell’approvazione, che secondo l’amministrazione rappresenta l’inizio di “una nuova vita” per Tufino.