BAIANO. “Noi per Baiano” solidale per il vile atto intimidatorio subito dalla famiglia Conte. La nota

Il Gruppo Consiliare “Noi per Baiano” solidale con la famiglia Conte per il gravissimo atto delinquenziale di cui è stata protagonista alla vigilia di Ferragosto. Ecco la nota:

“Apprendiamo sconcertati dell’atto criminoso che ha colpito la famiglia Conte già provata da condotte illecite, ignobilmente recidive nei confronti del noto dottore Giuseppe e della sua famiglia. Vi siamo vicini in questo momento con l’intento di intervenire attivamente affinché atti di tal tipo non possano colpire nessun altro membro della nostra comunità. Il lavoro di ogni amministratore raggiunge la massima soddisfazione ed efficienza, nel raggiungimento degli obiettivi prefissi, solo se coordinati all’uopo con le Autorità competenti. Confidiamo nel lavoro che svolgeranno in merito le forze dell’ordine che da sempre operano con l’intento di prevenire e reprimere casi di questo genere. Il gruppo consiliare Noi per Baiano è sempre presente e pronto per la comunità”.