Mugnano -Via Circumvallazione, tombino dissestato da mesi!

In via Bosco di Arciano oggi via Provinciale per essere passata di proprietà da qualche anno all’Ente di Piazza Libertà della citta capoluogo, sono circa 2 mesi che al centro della carreggiata vi è un tombino dissestato, transennato a volte sì e a volte no che rappresenta un pericolo serio per gli automobilisti soprattutto durante le ore notturne per essere poco visibile. Alle transenne per segnalare il tutto è stato posto un divieto di sosta anzichè di pericolo, come come a dire non può parcheggiare a centro strada. Molti si chiedono, quando l’ Ente di piazza Libertà agirà per riparare quella buca? È una situazione pericolosa, lì le auto procedono a velocità sostenuta, si spera che chi di dovere agisca al più presto.