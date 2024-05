AVELLINO. Antonella Turtoro eletta delegata alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)

Si sono svolte ieri le elezioni presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, dove i colleghi dottori commercialisti hanno scelto Antonella Turtoro come nuova delegata alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC).

Risultati delle Votazioni

Su un totale di 296 votanti, i risultati sono stati i seguenti:

Antonella Turtoro : 160 voti

: 160 voti Avitabile : 129 voti

: 129 voti Schede Nulle: 4

Schede Bianche: 3

Un augurio speciale va ad Antonella Turtoro, una persona speciale, sempre disponibile, perbene e di cuore. La sua elezione rappresenta un riconoscimento della sua dedizione e del suo impegno. Ecco i ringraziamenti di coloro si sono prodigati per l’elezione:

Un ringraziamento di vero cuore va a TUTTI: a chi ci ha sostenuto, per la fiducia e il supporto dimostrato. A chi ha espresso preferenza contraria, con l’auspicio di poter dimostrare il nostro valore e guadagnare la loro fiducia in futuro. Grazie mille a tutti di vero cuore. La vostra partecipazione e il vostro impegno sono stati fondamentali per raggiungere questo importante traguardo. Con Antonella Turtoro come delegata, siamo certi che l’ODCEC di Avellino sarà ben rappresentato alla CNPADC.