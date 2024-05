AVELLINO. “Pompieropoli”: Una Mattinata di Avventure per i Bambini dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli

Vallata, 24 maggio 2024 – Presso il centro sportivo di Vallata, si è svolta oggi una giornata speciale dedicata ai piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli. I Vigili del Fuoco di Avellino, insieme al personale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Avellino, hanno organizzato “Pompieropoli”, un percorso ludico-formativo pensato per avvicinare i bambini al mondo dei pompieri.

Un’Esperienza Unica per i Piccoli Pompieri

I bambini, provenienti dai comuni di Trevico, Scampitella e Vallesaccarda, sono arrivati entusiasti al centro sportivo. Dopo un caloroso saluto iniziale, oltre duecento giovani partecipanti si sono cimentati in un percorso istruttivo e divertente, progettato per farli sentire “Pompieri per un giorno”. Guidati dai loro eroi in uniforme, i bambini hanno potuto sperimentare diverse attività che simulano il lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco, imparando nozioni di sicurezza e pronto intervento.

Diplomati Pompieri per un Giorno

Alla fine del percorso, ogni bambino ha ricevuto un attestato di partecipazione, diventando ufficialmente “Pompiere per un giorno”. Questo momento è stato seguito da una sessione fotografica, durante la quale i piccoli pompieri hanno potuto immortalare il loro speciale giorno in compagnia dei Vigili del Fuoco.

Un Finale Musicale

La mattinata si è conclusa in modo festoso con i bambini che, in coro, hanno intonato la canzone “Il pompiere paura non ne ha”. Questo gesto ha rappresentato un ringraziamento sincero e gioioso per l’esperienza vissuta e per l’impegno dei Vigili del Fuoco, che hanno saputo trasmettere ai giovani partecipanti non solo la passione per il loro lavoro, ma anche importanti valori di coraggio e servizio alla comunità.

Un’Iniziativa di Successo

“Pompieropoli” si è rivelata un’iniziativa di grande successo, capace di unire divertimento e apprendimento in un contesto sicuro e stimolante. Grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco di Avellino e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, i bambini hanno potuto vivere una giornata indimenticabile, sviluppando una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della sicurezza.

Questa esperienza rappresenta un tassello importante nella formazione dei più piccoli, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino una delle professioni più nobili e rispettate, e di comprendere l’importanza del lavoro di squadra e del coraggio nell’affrontare le sfide quotidiane.