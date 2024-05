AVELLINO. Convegno su Sport e Inclusione: Un Viaggio Verso la Parità di Genere

Domenica 26 maggio 2024, alle ore 18, presso la sede di Antonio Gengaro Sindaco in Piazza Libertà ad Avellino, si terrà un convegno dal titolo “Sport e inclusione: un viaggio verso la parità di genere”. L’iniziativa, ideata dalla candidata consigliere per il Movimento 5 Stelle Sara Spiniello, vedrà la partecipazione di ospiti illustri e personalità politiche di rilievo.

L’evento avrà come ospite speciale l’avvocato Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli. Il convegno si propone di evidenziare come lo sport, oltre a essere una fonte di divertimento e benessere, possa diventare uno strumento potente per promuovere l’inclusione e la parità di genere nella società.

Tematiche del Convegno

Lo sport spesso rappresenta un terreno fertile per la crescita personale e collettiva, ma, purtroppo, molte donne ancora incontrano ostacoli nel praticarlo a causa di stereotipi di genere, discriminazioni e mancanza di opportunità. Il convegno si concentrerà sulla necessità di creare ambienti sportivi più inclusivi e di favorire la partecipazione attiva delle donne a tutti i livelli.

Le pari opportunità sono fondamentali per garantire che ogni individuo possa avere le stesse possibilità di crescita e realizzazione personale, indipendentemente dal proprio genere, etnia, orientamento sessuale, religione o altre caratteristiche personali. Promuovere le pari opportunità significa offrire a tutti le stesse chance di accedere all’istruzione, al lavoro, alla salute e ad altre risorse necessarie per condurre una vita appagante e soddisfacente.

Partecipanti e Moderazione

Al tavolo dei moderatori siederanno:

Antonio Gengaro, Candidato Sindaco

On. Michele Gubitosa, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle

Matteo Pinchera, candidato del Movimento 5 Stelle

Adriana Guerriero, candidata del Partito Democratico

Francesco Iandolo, candidato di APP

La moderazione dell’evento sarà affidata a Ferdinando Picariello, candidato del Movimento 5 Stelle.

Obiettivi del Convegno

Il convegno mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della parità di genere e delle pari opportunità nello sport e nella società in generale. Attraverso la condivisione di esperienze, idee e progetti, l’incontro vuole essere un momento di riflessione e confronto per individuare strategie efficaci che possano contribuire a superare le barriere ancora presenti e promuovere un cambiamento culturale necessario.

L’evento è aperto a tutti gli interessati e rappresenta un’opportunità per discutere di temi cruciali per il benessere e lo sviluppo della comunità.