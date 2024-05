POMIGLIANO. Sospensione Provvedimento di decadenza: Luigi Maiello torna al lavoro

Con l’ordinanza n. 21/24, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha provvisoriamente sospeso il provvedimento di decadenza da dipendente comunale emesso nei confronti del Sig. Luigi Maiello. La decisione del TAR è stata motivata dalla considerazione che il provvedimento impugnato incide sulla continuità del rapporto di lavoro del Sig. Maiello, che rappresenta l’unica fonte di reddito documentata per lui e la sua famiglia.

Motivazioni della Sospensione

Nella motivazione dell’ordinanza, il TAR ha sottolineato che l’interruzione del rapporto di lavoro avrebbe potuto arrecare un grave pregiudizio agli interessi fondamentali del Sig. Maiello e della sua prole. La sospensione è stata concessa poiché le contestazioni non riguardano condotte integranti fattispecie di falso documentale o dichiarativo, ma piuttosto la validità di atti e contratti già da lungo tempo nella disponibilità dell’Amministrazione.

Ritorno al Lavoro

In attesa della discussione e del giudizio di merito, fissato per il mese di gennaio 2025, il Sig. Maiello riprenderà il suo ruolo di dirigente del settore “Anagrafe-Stato Civile” presso il Comune di Pomigliano d’Arco.

Implicazioni della Decisione

Questa decisione provvisoria del TAR della Campania rappresenta un’importante tutela dei diritti del lavoratore, evidenziando l’importanza di garantire la continuità del sostentamento economico in assenza di accuse di gravi illeciti. Il giudizio di merito previsto per il prossimo gennaio sarà determinante per stabilire la definitiva risoluzione della controversia.