BAIANO. Bottiglia incendiaria data alle fiamme davanti al portone di un noto professionista.

Una bottiglia contenete liquido infiammabile, nella notte di due giorni fa, è stata data alle fiamme nei pressi di un’abitazione privata di un noto professionista di Baiano, il dottor Giuseppe Conte. Per fortuna però l’intento criminoso di provocare un incendio all’abitazione non ha sortito effetto per una coincidenza come descritta in un post da un familiare.

“ALL’ATTENZIONE DEI CITTADINI DI BAIANO. Rendiamo pubblico ciò che è accaduto plausibilmente nelle scorse ore notturne perché sia di monito e conoscenza per tutti gli amici, conoscenti e cittadini di Baiano. Amici forse è un parolone, e cittadini pure dato che di amicale e civile c’è davvero molto poco in chi si è sentito autorizzato a provare a dare fuoco a casa nostra, con noi dentro, in piena notte. Una guaina messa qualche giorno fa a causa della pioggia ha impedito che la benzina entrasse all’interno. Benzina ritrovata in una bottiglia accanto al portone insieme ai fiammiferi. Nessuna altra considerazione verrà fatta, detta o palesata. Nessuna parola trova sufficiente espressione per il disgusto che proviamo data la violazione subita. Nonostante ciò vi auguriamo affettuosamente un bellissimo ferragosto. La famiglia Conte”.