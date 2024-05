AVELLINO. Lutto Gengaro, le condoglianze del Pd irpino. Sospesa la campagna elettorale di domani, rinviato l’incontro con la Schlein.

La Federazione Provinciale del Partito Democratico di Avellino si stringe intorno ad Antonio Gengaro per la perdita dell’amatissimo papà. Le più sincere condoglianze giungano ad Antonio e a tutta la sua famiglia per la grave perdita.

In considerazione del triste evento la campagna elettorale sarà sospesa per l’intera giornata di domani. E’ rinviato a data da destinarsi l’incontro previsto per il pomeriggio di domani al Corso Vittorio Emanuele II di Avellino con la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein.