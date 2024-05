Mugnano del Cardinale. Primo ciclo di incontri annuali “Santa Filomena e la donna nel nostro tempo”. Video

Si è svolto nel suggestivo scenario del Santuario di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale il primo ciclo di incontri annuali dal titolo “Santa Filomena e la Donna nel Nostro Tempo”. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e confronto su tematiche attuali legate alla figura femminile, in un contesto di approfondimento spirituale e culturale.

A moderare l’incontri è stata la Dott.ssa Giuseppina Orefice, Coordinatrice del Consiglio Pastorale per la Promozione della Spiritualità Filomeniana. Il suo ruolo è stato fondamentale per guidare le discussioni e garantire un dialogo costruttivo tra i relatori.

Il Dott. Matteo Vasta, Responsabile del Settore Storico-Artistico-Culturale, ha aperto l’evento con un saluto caloroso. Nel suo intervento, Vasta ha sottolineato l’importanza di riscoprire e valorizzare il patrimonio storico e culturale legato a Santa Filomena.

Successivamente, la Vice Sindaco del Comune di Mugnano del Cardinale, Carmelina Sanseverino, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. La Sanseverino ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, ribadendo il sostegno del Comune verso eventi che promuovono la cultura e la spiritualità.

Il ciclo di incontri ha visto la partecipazione di illustri relatori che hanno offerto il loro prezioso contributo. Il Dott. Bianco Pietro, Psichiatra. La Dott.ssa Maddalena Criscuolo, Psicoterapeuta. La Dott.ssa Giovanna Abbagnara, Giornalista.

A conclusione degli incontri, il Rettore del Santuario di Santa Filomena, Don Giuseppe Autorino, ha tenuto un discorso finale. Don Giuseppe ha ringraziato tutti i partecipanti e i relatori, sottolineando l’importanza di continuare a promuovere momenti di riflessione e incontro che possano contribuire alla crescita spirituale e culturale della comunità.

Questo primo ciclo di incontri annuali ha gettato le basi per una serie di appuntamenti futuri, mirati a esplorare ulteriormente il legame tra la spiritualità e le questioni contemporanee. L’iniziativa è stata accolta con grande interesse e partecipazione, segno evidente della rilevanza delle tematiche trattate e della qualità degli interventi proposti.

(Andrea Salvatore Guerriero)