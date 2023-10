BAIANO. L’Associazione ComeTe Odv ha portato in scena uno spettacolo straordinario intitolato ‘Il Circo dei Racconti’. Protagonisti ragazzi speciali. Video e Foto

Baiano è diventato il palcoscenico di un’esperienza unica, dove il teatro ha trasceso i confini dell’intrattenimento per diventare uno spazio magico di narrazione e possibilità. L’Associazione ComeTe Odv, guidata con passione e dedizione dalla Dott.ssa Maddalena Sarnataro, ha portato in scena uno spettacolo straordinario intitolato ‘Il Circo dei Racconti’. Questa performance, ideata e orchestrata sotto la sapiente direzione della tutor Angela Severino, ha visto la partecipazione di un laboratorio misto composto da ragazzi disabili e non.

L’obiettivo fondamentale di questa iniziativa è quello di mettere in primo piano i valori della collaborazione umana, sfidando e abbattendo le barriere apparentemente insormontabili imposte dalla disabilità. In un’epoca in cui l’inclusione diventa sempre più centrale nel tessuto sociale, ‘Il Circo dei Racconti’ si è rivelato un esempio straordinario di come il teatro possa diventare uno strumento potente per la trasformazione e la costruzione di nuovi equilibri.

Il circo, inteso come performance, ha la capacità di restituire valore a ogni singola abilità. La Dott.ssa Sarnataro e l’insegnante Severino hanno lavorato in sinergia per creare uno spettacolo che coinvolgesse attivamente i ragazzi, mettendo in risalto le loro abilità individuali e collettive. Le esibizioni, sia singole che corali, hanno dimostrato come la diversità sia una risorsa preziosa, capace di arricchire l’esperienza di tutti gli spettatori.

La serata di ieri ha visto la partecipazione non solo del pubblico entusiasta ma anche delle istituzioni locali. I sindaci dell’area nolana, tra cui Clemente Primiano di Casamarciano, Francesco Barbato di Camposano e Filomena Balletta di Cimitile, hanno dimostrato il loro sostegno a questa lodevole iniziativa. Enrico Montanaro, padrone di casa, ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più calorosa e accogliente.

La presenza del dirigente scolastico Vincenzo Serpico, anche in qualità di responsabile per la disabilità del Comune di Avella, ha sottolineato l’importanza dell’educazione inclusiva e dell’impegno delle istituzioni nella creazione di comunità più aperte e solidali.

L’organizzazione desidera esprimere gratitudine all’Associazione Autismo in Movimento, presieduta da Annalisa Vetrano, per il sostegno fondamentale, e naturalmente alla presidente dell’Associazione ComeTe, Maddalena Sarnataro, per il suo impegno instancabile. Un ringraziamento speciale va a tutti i protagonisti che si sono esibiti sul palco, dimostrando con il loro talento che la vera inclusione inizia quando riconosciamo e celebriamo la diversità. ‘Il Circo dei Racconti’ è stata più di uno spettacolo teatrale; è stata una celebrazione commovente della forza e della bellezza della diversità umana.