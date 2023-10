Mugnano – Autumn Fest un successo dietro l’altro. VIDEO

È in corso di svolgimento l’undicesima edizione di Autumn Fest che sta riscuotendo un enorme successo. La serata di ieri ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori e così è stato anche oggi all’ora di pranzo. Le ottime pietanze mugnanesi, la buona musica, la gioia di vivere e soprattutto migliaia di giovani che con la loro partecipazione stanno dimostrando quanto sia importante l’aggregazione, la convivialità e il rispetto per le tradizioni. Un plauso va a tutti i membri del Forum Giovani e ai tanti bambini che stanno aiutando i visitatori, dando loro informazioni e ripulendo i tavoli.

Questa sera si concluderà quest’ennesima bella manifestazione. Non fatevelo raccontare, partecipate anche voi!