100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Auguri speciali per i 18 anni di Assunta Gallucci

Grande festa ad Avella per i 18 anni di Assunta Gallucci, un traguardo importante che segna l’inizio di una nuova fase della vita, piena di sogni, libertà e nuove esperienze.

A farle gli auguri con grande affetto sono stati i suoi cugini Raffaele, Felicia e Felice, Rosa e Nello, Pellegrino e Giusy, che hanno voluto dedicarle un pensiero speciale per questa giornata indimenticabile.

“I diciott’anni sono un’età piena di scoperte. Spero che il tuo viaggio sia un’avventura indimenticabile.”

Un messaggio che racchiude l’essenza di questo compleanno così atteso e significativo: un invito a vivere con entusiasmo e coraggio le nuove sfide che la vita riserva.

Assunta, circondata dall’affetto della sua famiglia e degli amici, ha festeggiato questo giorno unico con gioia e sorrisi, pronta ad affrontare con determinazione e speranza il cammino verso il futuro.