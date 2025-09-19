Mugnano del Cardinale, il ringraziamento dell’Amministrazione per la buona riuscita della manifestazione

MUGNANO DEL CARDINALE – L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento a tutte le forze e alle persone che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, che si è protratta più del previsto ma che si è svolta in piena sicurezza e con grande partecipazione.

Un ringraziamento particolare va alla Capitaneria di Baiano dei Carabinieri guidati dal Maggiore Iannelli, al Comando della Guardia di Finanza di Baiano, al Comando dei Vigili Urbani di Mugnano del Cardinale, al Servizio Civile e ai numerosi volontari di Mugnano e dei comuni limitrofi che con la loro collaborazione hanno reso possibile la gestione della giornata.

L’Amministrazione sottolinea l’importanza non solo dell’organizzazione ma anche della presenza fisica sul territorio delle istituzioni e degli uomini in divisa, che hanno garantito ordine e sicurezza durante l’intero evento.

“L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per aver permesso lo svolgimento della manifestazione senza problemi, nonostante i tempi più lunghi del previsto. La partecipazione e il sostegno delle forze dell’ordine e dei volontari sono stati determinanti per la buona riuscita dell’iniziativa.”