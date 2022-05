BAIANO. Concorso Internazionale “Note sul mare” di Roma. Gli studenti dell’indirizzo musicale dell’I.C. Giovanni XXIII “G.Parini” di Baiano conquistano importantissimi premi

Il Concorso Internazionale “Note sul mare” di Roma, giunto ormai alla sua decima edizione, si attesta come uno dei più importanti concorsi musicali del panorama italiano e internazionale. L’edizione di quest’anno si svolge dal 3 al 7 Maggio. La giuria, sempre formata da musicisti di fama, quest’anno vede in veste di commissari il M° Massimo Cappello, pianista compositore e direttore d’orchestra, Maria Luisa Neri, violinista e direttrice artistica del concorso, e Giuseppe Giulio Di Lorenzo, pianista compositore e concertista.

Gli studenti dell’indirizzo musicale dell’I.C. Giovanni XXIII “G.Parini” di Baiano conquistano importantissimi premi. La giuria infatti, all’unanimità assegna all’orchestra, diretta dal Maestro Francesco Napolitano, il primo premio, orchestra formata da studenti di seconda (Luca Gragnani, Giuseppina Estatico, Domenico Bianco, Fabio Bianco, Matteo Acierno, Vanessa Rega e Angela Guerriero) e terza media (Angela Colucci, Anastasia Di Lorco Sgambati, Carmen Di Lorco Sgambati, Francesca Guerriero, Gennaro De Gennaro, Domenica Salapete, Elisa Mancaniello e Simona Sorriento) Programma eseguito: Ola Gjeilo (The rose) Karl Jenkins (Palladio) Giuseppe Giulio Di Lorenzo (Macerie) Musica popolare (Banaha, soldier’s song).

Ricevono importanti premi anche gli studenti che si sono esibiti in qualità di solisti.

I pianisti, classe del Maestro Giuseppe Giulio Di Lorenzo, Giuseppina Estatico e Domenico Bianco (entrambi di seconda) vincono il secondo premio; primo premio invece per Luca Gragnani (di seconda) e per Angela Colucci, Carmen Di Lorco Sgambati e Ludovica Picca (di terza).

Primo premio anche per la violoncellista Elisa Mancaniello, allieva del Maestro Antonio Avitabile, e per l’oboista Anastasia Di Lorco Sgambati, allieva del Maestro Francesco Napolitano. La violinista Domenica Salapete, allieva del Maestro Mariolina Grato, invece vince il primo premio assoluto del concorso, e sabato dovrà competere per i premi finali e la borsa di studio con tutti i primi assoluti di tutte le categorie del concorso.

