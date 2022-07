BAIANO. “Baiano Street Soccer”, dal 28 agosto presso il campetto della Villa Comunale

Il campetto è una specie di tempio, quanti “c verimm int’a villett” per giocare fino a quando non si vedeva più il pallone, i 30 gradi non facevano paura, le porte fatte con le pietre, un pallone stracciato, le ginocchia sbucciate dal cemento, gli amori sugli spalti, imprevisti, litigi e gioie. La semplicità dello stare insieme. Eravamo felici. Tanti ragazzini che sognavano di giocare come i grandi calciatori in Tv o alla PlayStation. Quei ragazzini sono cresciuti e sono cambiate tante cose. Il #BaianoStreetSoccer è rivivere tutto questo, con la consapevolezza che anche quando si è grandi certe emozioni non vanno proprio via. Quei ricordi sono indelebili. #BSS, rivivi il sogno. dal 28 agosto. Campetto della Villa Comunale, Baiano. Altre info molto presto.