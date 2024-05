Forino (Av): Domenica 5 Maggio Prima Messa di San Nicola al Santuario di Castello. Per il nono anno consecutivo si rinnova l’ appuntamento

Nell’esempio di vita di San Nicola si riflette la Carità, la Giustizia , l’ Amore di Dio verso il prossimo. Le Sante Messe di San Nicola di questo 2024 rifletteranno queste magnificenze, per elevarci verso Dio con le stesse sante virtù che hanno costellato la Vita del Nostro Santo Patrono “.

Con tali profonde e catartiche parole Padre Jean Claude Ndasmine ha voluto annunciare dalle nostre pagine , il ritorno delle Sante Messe di San Nicola che ormai dall’ anno 2015 il rettore del Santuario, celebra dal Mese di Maggio ad Ottobre, ogni Domenica, in onore del Santo di Mira nel suo Santuario alla frazione Castello di Forino. Un’ occasione che come asserisce Padre Jean Claude, “permetterà anche di spalancare” le porte dello stesso Santuario a tutti i forinesi, per un incontro , una preghiera ,con il Santo Patrono. Si è devoti di San Nicola 360 giorni l’anno, e non soltanto il giorno della sua discesa in paese”. Il primo appuntamento calendarizzato del 2024 e’ previsto per Domenica 5 Maggio alle ore 17.00 con la celebrazione della prima Messa di San Nicola. Il programma andrà avanti fino alla metà di Ottobre, ogni Domenica alle ore 17.00. In più, già come fatto lo scorso anno , l’apertura del Santuario sarà effettuata alle ore 15.30 di ogni Domenica sempre a partire dal 5 Maggio. Questo per dare la possibilità a chiunque voglia di recarsi da San Nicola, anche solo per riservare un semplice saluto . Dunque appuntamento a Domenica 5 Maggio alle ore 17.00 con la Prima Messa di San Nicola anno 2024. Daniele Biondi