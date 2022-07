100 DI QUESTI GIORNI. Agropoli/Laurea Angela Barretta

Si, le apparenze ingannano. Posso provarlo. È un giunco. Formato sottile eleganza. Ma provate a questionare con lei! Perderete! Mille idee innervate in patina di concretezza. Occhi color lago svizzero, corredati dal sorriso bianco e senza confini. Dolce e buffa. Bella ed austera. Arrendevole per finta. I pensieri sono chiari. Come il suo futuro. In ebollizione sotto i riccioli biondi. L’università l’ha attraversata come un Caterpillar. Le tappe rispettate e vidimate. Scatto naturale: 110 e lode. Filologia antica è servita a fondere e contaminare l’attuale col pregresso. E tutto in un’unica soluzione. Con lei, poi, ogni giorno sarà una Agorà. Le discussioni come pilastri. Può e deve farlo. Diversamente è spreco. Intanto, cara Angela, l’obiettivo laurea l’hai già polverizzato. Il tuo futuro sarà come la coscienza: avrà infinite gradazioni. Tante tappe. E tutte a vincere. Vedrai, sul traguardo troverai anche noi. Pronti a sciogliere un abbraccio. Per te! Complimenti, e mai come in questo caso: ad majora!

Enzo, Antonietta, Leo e Nunzia Pecorelli.

Lo