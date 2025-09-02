Baiano (AV): i Carabinieri incontrano i giovanissimi volontari della Protezione Civile

Proseguono le iniziative di prossimità dell’Arma dei Carabinieri, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato 25 studenti, di età compresa tra 10 e 16 anni, partecipanti al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato dal gruppo comunale dei volontari di Baiano.

In un’atmosfera di crescente entusiasmo e vicinanza, i militari dell’Arma hanno instaurato un dialogo costruttivo con i giovani, stimolando la loro partecipazione e favorendo la riflessione sul rispetto delle regole e della legalità e sulla partecipazione attiva alla vita sociale.

Particolare interesse e curiosità ha suscitato l’esposizione statica di alcuni mezzi in dotazione all’Arma territoriale, dove i ragazzi hanno potuto osservare da vicino le autoradio impiegate quotidianamente per i servizi di pronto intervento.

Gli operatori dell’Arma hanno risposto alle domande dei ragazzi, creando un momento di dialogo costruttivo che ha suscitato interesse e partecipazione, contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia tra i giovani cittadini e le Istituzioni.

L’iniziativa rientra nella costante attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino a favore delle nuove generazioni e si inserisce in un più ampio progetto volto a rafforzare la sinergia tra istituzioni, associazioni, famiglie e Forze dell’Ordine nel percorso di crescita dei cittadini di domani.

ogni situazione sospetta al “112” o al più vicino Comando.