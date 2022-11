BAIANESE. Scarcerato il 30enne che aveva maltrattato e tentato di violentare le madre.

Ieri sera è stato scarcerato (era detenuto al carcere di Secondigliano) il trentenne del mandamento baianese, C. D. S. queste le iniziali, che era accusato e poi condannato di gravi maltrattamenti ai danni della mamma, quali lesioni corporali fino al tentativi di violentare la stessa sessualmente. Era in detenzione carceraria a Secondigliano ieri il Magistrato di Sorveglianza di Napoli su richiesta del difensore Avv. Antonio Falconieri gli ha accordato la misura alternativa dell’affidamento in prova con esplicazione di attività lavorativa presso una ditta locale.