BAIANESE. Dal 30 ottobre è possibile scegliere la dottoressa Antonia Caruso come medico di famiglia. Ecco come fare

A partire dal 30 ottobre 2023, i residenti di Avella (AV) e del Mandamento Baianese avranno la possibilità di scegliere la dott.ssa Antonia Caruso come loro medico di medicina generale, noto anche come medico di base o di famiglia. Questa importante scelta influenzerà direttamente la gestione delle loro cure mediche e garantirà un punto di riferimento per le loro esigenze sanitarie.

Per effettuare questa scelta, i cittadini interessati possono recarsi presso gli uffici dell’ASL di Baiano a partire dal 30 ottobre. È importante portare con sé la tessera sanitaria, in quanto questo documento sarà necessario per il processo di selezione. In alternativa, è possibile effettuare la scelta direttamente sul sito “Campania in salute” utilizzando le credenziali SPID, rendendo il processo più comodo e accessibile.

Lo studio della dott.ssa Antonia Caruso è situato a Baiano, in via Roma numero 51. Questa posizione centralizzata agevola l’accesso per i pazienti residenti nella zona, garantendo un servizio di assistenza sanitaria facilmente accessibile.

La scelta del proprio medico di medicina generale è un passo significativo per garantire cure mediche personalizzate e di qualità. La dott.ssa Antonia Caruso si presenta come una scelta eccellente per coloro che cercano un medico di famiglia dedicato e competente nella regione di Avella.

