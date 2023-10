Halloween Party a Casola di Napoli riecco la festa per ragazzi “Speciali”

Si svolgerà domenica 29 Ottobre a partire dalle ore 15:00 in Piazza IV Novembre a Casola di Napoli città alle pendici dei mondi lattari. La manifestazione “Halloway Party” giornata speciale a sostegno delle fasce deboli è organizzata dall’associazione Abili alla Vita APS in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, il Comune , la Pro Loco con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, L’Ambito Territoriale 32,L’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli , il Consiglio Regionale del Comitato Italiano Paraolimpico e la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità. La kermesse sarà presentata e curata dal socio onorario Angelo Iannelli (Ambasciatore del Sorriso) star del sociale, coadiuvato dalla segretaria di Abili alla Vita .A .P.S Anna Rosa Lauro (che declamerà inoltre una sua poesia interpretata anche nel linguaggio dei segni LIS da Vincenzo Mosca dell’Associazione Disabili di Gragnano) e dalla miss Lucia Schettino

Una giornata ricca di emozioni tra gli ospiti del big evento , gli atleti paralimpici Giusy Sbaglio, Angela Procida e Francesco Iannelli; la banda musicale “R. Viviani”; Alfonso Sax; l’avvocato Libera Cesino , presidente dell’associazione “Libera dalla Violenza”, il parroco Don Raffaele D’Antuono ed i saluti delle autorità presenti. Durante la kermesse ci saranno esibizioni di danza (eseguite anche da persone con disabilità) a cura delle scuole di ballo “Paso Adelante” e “Love Dance” e performance canore eseguite dai ragazzi dell’Ass. Crisalide.

Si esibirà per i nostri bambini l’artista Antonio Diana,noto ventriloquo (che ha partecipato al celebre programma televisivo “Tu si que vales”); inoltre la Happy Animation si occuperà della distribuzione di gadget, caramelle, zucchero filato, attività di animazione e divertimento con giochi gonfiabili.

Non mancherà il supporto degli alunni dell’I.C. “R. Iozzino” diretto dalla gent.ma Preside Prof.ssa Anna Pia Pelella e del Forum dei Giovani di Casola di Napoli.

Inoltre verranno presentati, dall’ Ass. A.D.A.C.APS,ausili tecnici e digitali utilizzati dalle persone con disabilità.

Ad addolcire la manifestazione ci penserà il maestro pasticciere Zio Savino Qualità con la preparazione di dolci al momento.

L’evento vedrà la consegna di riconoscimenti per le personalità che si sono distinte nel sociale, inoltre ci sarà la partecipazione di numerosi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo come: Cosimo Alberti(direttamente dalla fiction Rai “Un posto al sole”),Francesca Maresca (Cantante Ambasciatrice della canzone napoletana nel mondo), Antoine (Cantante Neomelodico e Attore ), Marco Sentieri (Cantautore Sanremo giovani 2020) e tanti ospiti a sorpresa . L’evento sarà trasmesso da RADIO STEREO 5 TV, previsto brindisi finale. Una terza edizione che si prefigge all’insegna del sorriso e della spensieratezza per dare voce ai meno fortunati.