Il coordinamento mandamentale di Forza Italia e il coordinatore Antonio Colucci accolgono con entusiasmo la nomina di Antonio Tajani come segretario generale di Forza Italia, segnando così l’inizio dell’era post-Berlusconi.

Tajani ha sottolineato l’importanza di mantenere la leadership del “Cavaliere” e di trasformare i suoi sogni in realtà. Tajani si è definito prima di tutto un militante azzurro e ha assicurato di lavorare per il bene del partito e dei suoi ideali.

La nomina di Tajani è stata accolta positivamente all’interno del partito, e ricoprirà il ruolo di segretario generale fino al prossimo Congresso nazionale, previsto prima delle elezioni europee.

Tajani ha chiesto al consiglio nazionale di sostituire la parola presidente con quella di segretario perché di presidente ce ne uno solo e sarà sempre Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia.

Tajani è molto amato per la sua concretezza , semplicità e molti lo vedono come un padre di famiglia pronto ad accogliere tra le sue braccia i suoi figli , dichiara il coordinatore mandamentale Antonio Colucci. Noi auguriamo al neo segretario generale di Forza italia Antonio Tajani buon lavoro.