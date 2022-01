BAIANESE. All’Asl la decisone se le scuole potranno riaprire. Si attende in giornata la risposta

Nei sei comuni del Baianese si registrano centinaia di casi di Covid in questi ultimi giorni e i sindaci si sono rivolti all’Azienda Sanitaria (ASL) per chiedere la possibilità di tenere le scuole chiuse per particolari situazioni di rischio nella popolazione scolastica, tali da dover adottare provvedimenti in deroga al decreto legge 1 del 2022 esistendo focolai, ovvero tassi di incidenza di contagio superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Tra l’altro il Prefetto di Avellino, la dottoressa Spena, ha sottolineato in una nota inviata ai sindaci, che nell’ambito scolastico eventuali provvedimenti maggiormente limitativi dovranno essere assunti solo in caso di condizioni di eccezionalità e straordinarietà in seno allo specifico contesto locale attestate però dall’Asl, ecco quindi l’iniziativa dei sindaci. In giornata si attende la risposta dell’Azienda Sanitaria, anche perchè domani si potrebbe rientrare in classe dopo due giorni di chiusura per allerta meteo, unico comune che invece ha lasciato le scuole aperte è stato Sperone.

