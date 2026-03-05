Avellino – Viola le prescrizioni, scatta l’aggravamento: 52enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 52enne del posto in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio GIP del Tribunale di Avellino per maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento è stato emessa quale aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari dopo che i Carabinieri di Avellino hanno accertato violazioni alle prescrizioni imposte. In particolare nei giorni scorsi, l’arrestato, in occasione della notifica di un atto da parte dei militari dell’Arma, ha proferito contro gli stessi ingiurie ed offese, facendo scattare l’immediata segnalazione agli organi competenti che, fatte le proprie valutazioni, hanno poi ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere.

I militari della Compagnia di Avellino hanno notificato il provvedimento al 52enne nel pomeriggio di ieri e, terminate le formalità di rito, lo hanno associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Il risultato operativo si inserisce nell’ambito della costante e capillare attività di vigilanza svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.