AVELLINO. “Sii Saggio, Guida Sicuro”: studenti a confronto sulla sicurezza stradale in Prefettura

Venerdì 30 gennaio, alle ore 9.30, il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino ospiterà una nuova tappa della campagna di sensibilizzazione “Sii Saggio, Guida Sicuro”, promossa dall’Associazione Meridiani – APSSD con lo slogan “Scegli la sicurezza, scegli la vita”.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, rientra nella dodicesima edizione del progetto sostenuto dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania, con il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Istruzione, le Forze dell’Ordine e la RAI.

Durante l’incontro formativo, esperti e rappresentanti istituzionali affronteranno i principali rischi legati alla guida, con particolare attenzione all’abuso di alcol e sostanze, alla distrazione e al rispetto del Codice della Strada. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza e una solida cultura della sicurezza, in linea con l’Agenda ONU 2030 e il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Il progetto prevede anche un concorso di idee che coinvolge direttamente gli studenti nella realizzazione di elaborati creativi dedicati alla sicurezza stradale e del mare. La tappa di Avellino conferma l’impegno condiviso di istituzioni, scuola e associazioni nel diffondere valori di responsabilità e prevenzione, mettendo al centro la tutela della vita.