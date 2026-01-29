Regione, stallo sulle Commissioni: Alaia non molla la Sanità, trattative ancora aperte

È in programma nel pomeriggio di oggi una nuova riunione della Giunta Regionale guidata dal presidente Roberto Fico. Come ampiamente previsto, il bilancio regionale non sarà all’ordine del giorno dell’incontro, che si svolgerà anche in collegamento diretto con il Consiglio Regionale, dove, nella stanza del presidente dell’assemblea Massimiliano Manfredi, proseguono senza sosta i confronti tra le forze di maggioranza per tentare di sbloccare la complessa vicenda delle Commissioni consiliari.
Secondo quanto trapela, neppure i colloqui della mattinata avrebbero prodotto passi avanti significativi. Le trattative restano infatti incagliate sulla Commissione Sanità, considerata strategica, che viene rivendicata con forza da Casa Riformista attraverso il consigliere regionale Vincenzo Alaia.
Alaia, a quanto si apprende, non è intenzionato a rinunciare alla guida della Commissione Sanità, smentendo di fatto le ipotesi circolate nelle scorse ore che lo davano disponibile a un passo indietro in favore del Partito Democratico. Una posizione che contribuisce a mantenere alta la tensione all’interno della maggioranza e rende il quadro ancora fluido.
Il nome di Alaia, infatti, non risulta condiviso da tutte le componenti della coalizione che sostiene il presidente Fico. Una parte della maggioranza continuerebbe a preferire, per la presidenza della Commissione Sanità, Bruna Fiola del Partito Democratico.
In questo contesto, resta tutto ancora da scrivere il mosaico delle presidenze delle Commissioni: uno scenario che solo fino a pochi giorni fa sembrava orientato a una collocazione di Alaia alla Commissione Bilancio, ma che oggi appare completamente rimesso in discussione.
Lo stallo politico continua dunque a rallentare l’avvio a pieno regime dei lavori consiliari, mentre il confronto interno alla maggioranza resta aperto e privo, almeno per ora, di una sintesi condivisa.