Marcianise, Azione sarà in campo con una lista autonoma alle prossime elezioni comunali

Ieri sera, presso la sede del Coordinamento cittadino di Azione a Marcianise, si è tenuta una riunione operativa alla presenza della dirigenza provinciale e locale del partito. Hanno partecipato il coordinatore regionale Luigi Bosco, il vice coordinatore provinciale Gabriele Mauriello, il coordinatore cittadino Luigi Sarno, il consigliere uscente Giovanni Pratillo e l’assessore uscente Carmen Posillipo.

Al termine dell’incontro, è stato definito il percorso di Azione in vista delle prossime elezioni comunali: il partito sarà presente con una propria lista, coordinata dal vice provinciale Gabriele Mauriello, affiancato dal dottor Luciano Buonanno e dall’intero gruppo dirigente cittadino.

«L’obiettivo è costruire una proposta politica seria, aperta e inclusiva — ha dichiarato Mauriello — capace di dare continuità amministrativa, ma soprattutto di alzare l’asticella della qualità nella prossima coalizione. Marcianise è la terza città della provincia di Caserta per popolazione e la prima per forza industriale: merita rispetto, competenza e impegno concreto».

Azione non porrà veti né ostacoli alla nascita di una coalizione forte e competitiva. Tuttavia, ogni interlocuzione politica dovrà avvenire in modo chiaro e trasparente. Chi intende costruire un progetto condiviso con Azione, troverà nel vice coordinatore provinciale Gabriele Mauriello il referente politico del partito per Marcianise.