Avellino, SAI CISAL, Blasi Gennaro alla guida del sindacato inquilini.

Lo scorso lunedì 31 Marzo, ad Avellino, si è riunito il Direttivo del Sindacato inquilini S.A.I. CISAL. Il dimissionario Segretario provinciale, Fausto Sacco, dopo una lunga e dettagliata relazione sulla situazione del sindacato sul territorio avellinese, al fine di tracciare le nuove linee programmatiche ed operative in favore degli inquilini propri iscritti; dopo una costruttiva discussione si è deciso ad unanimità che, a condurre e rappresentare Il sindacato, a livello provinciale, sin da ora, sarà Gennaro Blasi, già responsabile del comprensorio di Grottaminarda. Gennaro Blasi si è sempre distinto per la sua determinazione nel portare a galla le istanze e le problematiche dei propri iscritti. A breve sarà indetta una nuova assemblea per nominare il nuovo direttivo che affiancherà Gennaro Blasi al quale vanno gli auguri degli iscritti. Viene deciso anche che la nuova sede provinciale sara’ in Grottaminarda Corso Vittorio Veneto 204 dove potete recarvi per essere seguiti in tutte le problematiche abitative.