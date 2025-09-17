Avellino ridisegna il mercato di Campo Genova: più ordine, sicurezza e parcheggi

Avellino — Il cuore del commercio cittadino cambia volto. Con una delibera firmata dal commissario straordinario Giuliana Perrotta, il Comune di Avellino ha dato il via libera a un piano di riorganizzazione del mercato bisettimanale di Campo Genova, un progetto che punta a restituire funzionalità e sicurezza a uno degli spazi più frequentati della città.

Il piano, elaborato dal Servizio Strategico Suap in collaborazione con la Polizia Municipale, avrà carattere sperimentale per i prossimi dodici mesi. Durante questo periodo, le soluzioni adottate saranno monitorate per verificarne l’efficacia e, se necessario, corrette in corso d’opera.

Un nuovo assetto

Il progetto ridisegna completamente la disposizione dei banchi. Saranno 165 le postazioni disponibili:

• 151 dedicate al settore non alimentare;

• 14 riservate agli operatori alimentari;

• 15 per eventuali coltivatori diretti.

I posteggi avranno dimensioni differenziate — 96 con una superficie di 54 metri quadrati e 69 con una superficie di 36 metri quadrati — e verranno suddivisi per categorie merceologiche, così da rendere più semplice l’orientamento dei clienti e migliorare la gestione interna.

Viabilità e accessibilità

Grande attenzione è stata riservata alla circolazione: saranno tracciati percorsi pedonali protetti di almeno due metri di larghezza e corridoi di emergenza da 3,5 metri per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. Parallelamente, verranno ampliati gli spazi destinati alla sosta, con un incremento dei posti auto e un numero maggiore di stalli riservati alle persone con disabilità.

Un lavoro condiviso

Prima di arrivare all’approvazione definitiva, l’amministrazione ha raccolto osservazioni e proposte dalle principali associazioni di categoria — tra cui Anva Confesercenti, Assoapi, Ana Ugl e Asso Ambulanti. Nella delibera, il Comune sottolinea che il nuovo assetto garantirà “il mantenimento dei diritti acquisiti dagli operatori, il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene e un miglioramento complessivo della funzionalità dell’area mercatale”.

Un percorso di prova

Nei prossimi mesi, i funzionari comunali monitoreranno l’impatto delle nuove regole. La sperimentazione comporterà interventi minimi, come il rifacimento della segnaletica orizzontale e il riposizionamento dei punti di erogazione idrica. Solo dopo la fase di test sarà presa in considerazione l’adozione definitiva della nuova configurazione.

Per Avellino, il mercato di Campo Genova non è solo un luogo di scambio commerciale, ma un punto di riferimento sociale. Con questa riorganizzazione, il Comune spera di renderlo più accessibile, sicuro e vicino alle esigenze della comunità.