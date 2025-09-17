Caserta, nasce il primo Polo di servizi “Oltre la Divisa” per il personale militare

Si terrà domani 18 settembre alle ore 18,00 presso la Biblioteca della Diocesi di Caserta, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale

della Campania On. Gennaro OLIVIERO la conferenza stampa di presentazione del 1° Polo di servizi “Oltre la Divisa” per il personale militare in servizio e in quiescenza delle Forze Armate con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra l’Unione Sindacale Militare Interforze Associati (USMIA), Acli Provinciale di Caserta e Acli Benessere Solidarietà e Sviluppo di Caserta.

Il progetto, che costituisce una autentica novità nell’ambito militare essendo il primo Polo che si costituisce in Campania, fortemente voluto dal Presidente delle ACLI BSS Claudio Milone e dai vertici di USMIA Interforze rappresentati dal Segretario Generale Leonardo Nitti, dal Generale di Divisione Francesco Maria Ceravolo in qualità di Segretario Nazionale per l’Area Negoziale e dal Segretario Generale Regionale Campania, Abruzzo e Molise di USMIA Esercito Nicola Ruffo, è finalizzato a fornire una serie di servizi al personale militare in servizio e quiescenza e ai loro familiari che abbracciano problematiche di varie tipologie dagli aspetti amministrativi quali il calcolo delle pensioni, alle tematiche che riguardano la salute con screening gratuiti anche ai familiari, al benessere del personale con organizzazione di viaggi e attività sociali e sottoscrizione di convenzioni a tariffe agevolate, alla formazione del personale con convenzioni per corsi universitari per finire agli aspetti previdenziali e fiscali a cura del Patronato delle ACLI Provinciali di Caserta.

Servizi che sono stati riepilogati nella loro interezza per categoria nell’elenco allegato.

Un progetto ambizioso che vedrà impegnati esperti militari nel settore ciascuno per la parte di propria competenza con attività che vanno dalla mera consulenza all’istruttoria della pratica. Il Polo sarà operativo dal 1° ottobre e le attività che si precisa saranno aperte a tutti gli appartenenti alle tre Forze Armate e ai loro familiari, saranno svolte presso la sede delle ACLI Provinciali di Caserta che successivamente in coordinazione con USMIA e ACLI BSS provvederà a diramare sui canali social le modalità esecutive.

POLO DI SERVIZI E FORMAZIONE PER MILITARI E LORO FAMIGLIE SERVIZI EROGATI

Trattamento pensionistico

Trattamento economico, buste paga e indennità, calcolo pensione e cause di servizio

Licenze, aspettative, congedi parentali e diritto allo studio

Assistenza legale in materia di (la consulenza è a titolo gratuito)

 Diritto penale militare;

 Procedimenti disciplinari di corpo e di stato;

 Ricorso avverso le sanzioni disciplinari di corpo e di stato;

 L.104/92 e successive modifiche;

 Cause civili e amministrative.

Benessere del personale

 Asili nido e campi scuola con accordi a tariffe agevolate con società del settore;

 Convenzioni a tariffe agevolate;

 Organizzazione attività ricreative e viaggi;

 Corsi di laurea e master presso enti riconosciuti e convenzionati

 Recupero anni scolatici

 Assistenza psicologica;

 Obesità e stili di vita e nutrizionali

 Screening gratuiti in tutti i settori medici.

 Servizi di assistenza per anziani e disabili.

Sovraindebitamento

 Progetto “Riparto”, consulenza ed assistenza sul sovra-indebitamento.

Consulenza Socio previdenziale e socio assistenziale

Consulenza fiscale.