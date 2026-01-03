Avellino, mercato in movimento: idee chiare tra innesti mirati e cessioni

Con l’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, l’Avellino entra nella fase più delicata della stagione lontano dal campo. L’obiettivo è chiaro: intervenire con rapidità e precisione per consegnare a Biancolino una rosa più equilibrata già alla ripresa del campionato, fissata per il secondo weekend di gennaio.

Il primo tassello è già stato piazzato. Marco Sala, arrivato dal Como, è a tutti gli effetti un nuovo calciatore biancoverde. Presente al Partenio-Lombardi per Avellino-Palermo, il laterale mancino rappresenta una soluzione duttile sulla fascia sinistra, utile sia da terzino che da esterno, andando a colmare una delle lacune emerse nel girone d’andata.

Mediana sotto osservazione: Saco resta il nome caldo

Il lavoro della dirigenza, guidata dal direttore sportivo Mario Aiello, prosegue sottotraccia. L’idea è sfoltire l’organico senza stravolgerlo, inserendo profili funzionali e complementari. In quest’ottica torna prepotentemente d’attualità il nome di Coli Saco. Il centrocampista classe 2002, maliano con cittadinanza francese, era già stato seguito in estate. Di proprietà del Napoli e attualmente in prestito all’Yverdon in Svizzera, rappresenterebbe il classico mediano di rottura, un profilo fisico e dinamico in grado di dare equilibrio a un reparto già ricco di mezzali e giocatori di palleggio.

In parallelo, sul fronte uscite, Emmanuel Gyabuaa è destinato a rientrare all’Atalanta prima di valutare una nuova sistemazione.

Attacco e difesa: movimenti incrociati

Le operazioni non riguardano solo il centrocampo. In difesa prende quota il nome di Filippo Reale, classe 2006, rientrato alla Roma dopo il prestito alla Juve Stabia. Centrale mancino capace di agire anche da terzino, Reale è alla ricerca di continuità dopo una prima parte di stagione con poco spazio e potrebbe rappresentare un investimento in prospettiva.

In attacco, invece, si valutano le posizioni dei meno impiegati. Giuseppe Panico è uno dei nomi in uscita. L’attaccante, desideroso di trovare maggiore spazio, è stato proposto a diversi club, tra cui Arezzo e Salernitana. Nelle ultime ore si è inserito anche l’Ascoli, alla ricerca di un esterno offensivo dopo l’infortunio di Del Sole. I contatti con il ds Aiello sono avviati e la situazione resta da monitorare.

Capitolo Lescano: il futuro dell’attaccante resta intrecciato ai dialoghi con la Salernitana e alle sirene estere. L’offerta dell’Olimpia Asuncion, importante sul piano economico, al momento non è stata pareggiata dai club italiani. Union Brescia e Ravenna restano alla finestra, ma la sensazione è che il nodo si scioglierà nei prossimi giorni.

Le ufficialità: saluti e nuovi percorsi

Intanto, il club ha già formalizzato alcune operazioni in uscita. Sonny D’Angelo è stato ceduto a titolo definitivo al Latina, mentre Antonio De Cristofaro si è trasferito al club pontino in prestito. Sempre in prestito, Matteo Marchisano ha raggiunto il Giugliano. Operazioni che alleggeriscono la rosa e aprono spazi per nuovi innesti.

Il mercato dell’Avellino entra così nel vivo. Nessuna rivoluzione, ma scelte ponderate, con l’idea di rafforzare l’identità della squadra e affrontare la seconda parte di stagione con maggiore solidità. La linea è tracciata: intervenire dove serve, senza perdere equilibrio. Ora la palla passa alle prossime mosse.