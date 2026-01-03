100 DI QUESTI GIORNI. Sirignano compie 9 anni Teresa Colucci

SIRIGNANO – Giornata di sorrisi, palloncini e tanta emozione a Sirignano per il compleanno della piccola Teresa Colucci, che oggi spegne nove candeline, circondata dall’amore della sua splendida famiglia.

Teresa è la “cucciola di casa”, un vero e proprio vulcano di energia, determinata e testarda quanto basta, ma anche incredibilmente dolce e amorevole. Una bambina che conquista tutti con il suo sorriso e la sua vitalità, portando allegria e luce in ogni ambiente.

Parole piene di affetto arrivano dalla sua famiglia, che le ha voluto dedicare un messaggio speciale:

«Auguri alla nostra cucciola, al nostro vulcano di energia, alla bambina tanto determinata e testarda che sei, ma anche tanto dolce e amorevole. Che la vita ti riservi solo cose belle. Buon compleanno, Teresa. Ti amiamo».

A firmare questo tenerissimo augurio sono la mamma Barbara, il papà Pasquale, la sorella Jasmine e il fratello Fabio, che oggi stringono Teresa in un grande abbraccio pieno d’amore.

A Teresa vanno i più belli auguri di buon compleanno, con l’auspicio che il suo futuro sia luminoso, ricco di sogni, sorrisi e felicità.



