“Festa del Raccolto” – La terra in festa, tra pane, comunità e racconti Seconda edizione | 14 e 15 luglio 2025 | Agripanificio Santa Lucia – Marigliano (NA)

C’è un momento, alla fine del ciclo agricolo, in cui la fatica si fa gratitudine, e i frutti della terra diventano pane, festa, racconto. È il tempo del raccolto, e per il secondo anno consecutivo si celebra a Marigliano, all’Agripanificio Santa Lucia, con una due giorni che sa di grano, storie, visioni e comunità. Il 14 e 15 luglio 2025 torna Festa del Raccolto, l’evento che rende omaggio a chi lavora la terra con le mani e con il cuore, trasformando ogni giorno la materia viva in cultura, nutrimento e futuro.

Non è solo una festa, ma un abbraccio collettivo, un incontro di sapori, suoni e relazioni. Due giornate dense, aperte a tutte e tutti, in cui si intrecciano il sapere contadino, la musica dal vivo, la gastronomia di filiera corta, i mercati agricoli e momenti di riflessione. Si comincia lunedì 14 con il Mercato dell’Orto a cura di Slow Food, l’Arena Pizza con degustazioni e show cooking, i chioschi dei produttori locali e, ogni sera, concerti e musica dal vivo per accompagnare il tramonto e le convivialità sotto le stelle. Martedì 15 si continua con la Masterclass del Pane promossa da Molino Agostini, uno spazio giochi per i più piccoli, piatti ispirati alla cucina della terra, e ancora mercato contadino, musica e condivisione.