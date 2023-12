AVELLINO. La Legge del Partenio, evento di presentazione il 7 dicembre

Avellino, 4 dicembre 2023 – Un appuntamento imperdibile attende gli appassionati del mondo del calcio e della storia sportiva di Avellino. Giovedì 7 dicembre alle ore 17.00, all’Hotel de La Ville di Avellino, in via Palatucci, sarà presentato il libro “La Legge Del Partenio”, di Rino Scioscia e Antonio Vistocco, nato da un’idea di Antonio Trerotola.

Pubblicato dalla casa editrice Urbone Publishing, in sole due settimane dalla sua uscita, il libro ha già riscosso uno strepitoso successo, con diverse centinaia di copie andate a ruba, conquistando immediatamente il cuore dei tifosi biancoverdi. L’opera narrativa, che si dipana attraverso i racconti di oltre 100 famosi personaggi del mondo del calcio, rievoca gli anni più gloriosi dell’Avellino, con il suo mitico

decennio in Serie A. Ma la presentazione del libro sarà anche un’imperdibile occasione per incontrare volti

noti del calcio italiano.

La serata sarà presentata da Monica Bertini, giornalista Mediaset, e dal telecronista Francesco Guarino. Tra gli ospiti speciali, ci sarà il campione del mondo del 1982, Franco Selvaggi, e in collegamento telefonico il giornalista Xavier Jacobelli, autore della prefazione, l’ex CT della Nazionale Italiana, Cesare Prandelli, il campione del mondo Beppe Bergomi e l’ex Dg dell’Avellino degli anni d’oro, Pierpaolo Marino. Saranno presenti in sala anche tanti calciatori che hanno segnato la storia dell’Avellino: Salvatore Di Somma, Geronimo Barbadillo, Pasquale Casale, Roberto Amodio, Nando De Napoli, Franco Colomba e Alberto Bergossi. Inoltre, interverrà anche Walter Novellino (ex allenatore dei Lupi in serie B) nelle vesti di avversario dei biancoverdi nella massima serie. Porteranno un prezioso contributo anche Carmine Losco, storico cantore dei Lupi, e l’attore irpino Salvatore Mazza, che per ricreare un’atmosfera nostalgica, certamente ricca di emozioni.

Main sponsor di questo magnifico evento è un’eccellenza irpina, Magma Sports di Maurizio Sole.

Ovviamente l’ingresso sarà libero. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Y Avellino su

Facebook, Instagram e Tik Tok. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Y Avellino.