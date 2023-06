AVELLINO. Incidente stradale sulla Statale 7bis, 45enne perde la vita

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 04’40 della notte appena trascorsa, sono intervenuti sulla SS 7 Bis, nel territorio del comune di Manocalzati, subito dopo lo svincolo del casello autostradale si Avellino EST, in direzione Pratola Serra, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Nel violento impatto la donna alla guida di 45 anni, originaria della provincia di Potenza, è deceduta. Dopo la messa in sicurazza del veicolo incidentato ed i rilievi da parte della Polizia Stradale intervenuta, il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e affidato per il trasporto presso l’obitorio di Avellino.